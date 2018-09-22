В Орле состоялся митинг против пенсионной реформы

22 сентября в Орле состоялся митинг против повышения пенсионного возраста. Организатором выступило местное отделение КПРФ. В заявленное время на площади Маяковского собралось около 300 человек. Вскоре это число увеличилось. Акцию поддержали профсоюзы, представители партии "Яблоко" и другие политические силы, включая несистемную оппозицию.

Митинг начался с выступления первого секретаря обкома КПРФ и сенатора от Орловской области Василия Иконникова. "Сегодня мы можем говорить о том, что более 99% жителей Орловщины против повышения пенсионного возраста. Наш земляк, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов назвал это законом отсталости страны. Это самый жестокий и циничный закон, который вносился в Госдуму за последние 20 лет", – заявил Иконников.

Митингующие, которых, по данным организаторов, собралось около одной тысячи, приняли резолюцию, в которой потребовали отправить правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в отставку.

На митинг не пришли заявленные ранее представители партии “Справедливая Россия”. Проигнорировал митинг и губернатор-коммунист Орловской области Андрей Клычков.