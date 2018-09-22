В Саратове губернатор проигнорировал митинг сотен горожан

В Саратове очередной митинг КПРФ против пенсионной реформы завершился несанкционированным шествием к зданию областного правительства и переходом акции в «бессрочный протест».

В митинге участвовало около 500 человек. Они требовали импичмента президенту России Владимиру Путину и отставки главы правительства Дмитрия Медведева. Депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, один из главных организаторов митинга, предложил всем желающим "прогуляться" к зданию регионального правительства. Он объяснил, что приглашал на митинг губернатора Саратовской области Валерия Радаева, надеясь, что тот расскажет о своём отношении к пенсионной реформе. Но Радаев проигнорировал это предложение.

Бондаренко решил привести протестующих к месту работы губернатора, чтобы добиться встречи – безуспешно. Двери в здании правительства были закрыты. Участники митинга требовали, чтобы к ним вышел губернатор, и в конце концов назвали его "трусом" и разошлись.

На месте осталось лишь несколько человек, объявивших бессрочный протест у здания правительства.