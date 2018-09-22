Два японских робота начали изучение астероида Рюгу

Два японских миниробота MINERVA-II1A и MINERVA-II1B успешно приземлились на поверхность астероида Рюгу. Оба находятся в хорошем состоянии и передают с астероида фотографии и данные, сообщается на сайте японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Роботы отделились от японского космического зонда "Хаябуса-2" 21 сентября. По меньшей мере один из них сейчас движется по поверхности астероида, сообщается на сайте агентства.

MINERVA-II1A и MINERVA-II1B - это первые в мире мобильные исследовательские роботы, которые высадились на поверхность астероида. Каждый робот весит всего один килограмм. Эти роботы впервые смогли автономно передвигаться и делать фотографии на поверхности астероида.

​JAXA – японское государственное агентство, отвечающее за космическую и авиационную программу Японии. Оно было образовано в 2003 году в результате слияния трёх ранее независимых организаций. JAXA имеет возможности для запуска искусственных спутников Земли и межпланетных станций. В обозримом будущем планируются более сложные космические миссии – изучение астероидов и освоение Луны.