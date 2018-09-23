В двух регионах России - второй тур губернаторских выборов

В двух регионах России сегодня проходят вторые туры выборов губернатора.

В Хабаровском крае действующему главе региона кандидату от "Единой России" Вячеславу Шпорту противостоит Сергей Фургал от ЛДПР. Во Владимирской области во второй тур вышли действующий губернатор Светлана Орлова и представитель ЛДПР Владимир Сипягин.

Утверждается, что в Хабаровском крае к 15 часам местного времени проголосовали уже 34 процента избирателей - что вдвое больше, чем в первом туре. Штабы обоих кандидатов обвиняют соперников в нарушениях.

По итогам единого дня голосования 9 сентября второй тур на губернаторских выборах был назначен в четырех регионах. В Приморском крае он состоялся 16 сентября, однако его итоги были отменены избиркомом. Наблюдатели сообщали о массовых фальсификациях в пользу исполняющего обязанности губернатора Андрея Тарасенко, в городах края начались акции протеста. В Хакасии второй тур перенесен на две недели после того, как глава региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру. Теперь во втором туре должны встретиться представители КПРФ и "Единой России".