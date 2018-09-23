В Хакасии был задержан бывший "узник Болотной" Развозжаев

Осужденный в 2014 году по так называемому "Болотному делу" Леонид Развозжаев в субботу был задержан в Абакане, куда он приехал поддержать кандидата от КПРФ на выборах главы Хакасии. После составления административного протокола активиста отпустили, - сообщает Сибирь.Реалии.

Полицейские задержали Развозжаева у дома поэтессы Натальи Ахпашевой, у которой он был в гостях. Полицейских было 10 человек, рассказал активист порталу "Тайга.инфо". В отделе полиции на него составили протокол по статье "несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей при административном надзоре". Развозжаев отметил, что приговор суда не ограничивает его передвижения, но полицейские считают, что он должен был уведомить своего инспектора.

На своей странице в Facebook активист написал, что считает задержание местью за его активное участие в предвыборной кампании.

21 сентября руководитель Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов руководителя региона по состоянию здоровья и второй тур выборов, назначенный на сегодня, был перенесен. 9 сентября Зимин в первом туре проиграл 30-летнему кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, получив лишь 32 процента голосов против 45.

В июле 2014 года Мосгорсуд вынес обвинительный приговор Леониду Развозжаеву по делу о столкновениях на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года и попытке организовать аналогичные мероприятия в других городах России. Посещать массовые акции ему запрещено. Развозжаев вышел на свободу в апреле 2018 года. Два года он будет под надзором правоохранительных органов.