Идлиб: оппозиция надеется на Турцию, опасаясь "вероломства" РФ

Сирийские оппозиционные вооруженные группировки в провинции Идлиб объявили о намерении сотрудничать с Турцией, чтобы обеспечить достигнутое между Анкарой и Москвой перемирие и защитить местных жителей от войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на "Национальный фронт за освобождение", в который входят большинство фракций Сирийской свободной армии, пользующейся поддержкой США.

Его представители сообщили, что не исключают возможного "вероломства со стороны россиян", Ирана и президента Сирии Башара Асада. В заявлении оппозиции говорится, что она продолжит "держать оружие наготове для защиты своей земли" у случае, если противники нарушат перемирие.

В то же время сильнейшая группировка джихадистов Идлиба "Хайят Тахрир аш-Шам" еще не высказала своего мнения по поводу российско-турецкого соглашения. В этой организации доминирует группа, ранее известная как "Фронт Ан-Нусра", которая до 2016 года являлась филиалом "Аль-Каиды" в регионе. Все они внесены Вашингтоном в список террористов.

Неделей ранее лидеры России и Турции договорились о создании вокруг провинции с 15 октября демилитаризованной зоны с глубиной до 20 километров. Согласно договоренности, Москва, Тегеран и Дамаск откажутся от запланированного ранее наступления с целью захвата провинции. Предполагается, что до 10 октября из буферной зоны оппозиция выведет все тяжелое вооружение. Зону будут патрулировать турецкие военные и российская военная полиция.

Оппозиция назвала "победой" это соглашение, поскольку ранее Москва и Дамаск заявляли, что намерены "любой ценой" вернуть провинцию Идлиб под контроль Асада. Международное сообщество, включая ООН и коалицию во главе с США, приветствовали эту договоренность. В противном случае, по их мнению, в региону с населением 3 миллиона человек грозила гуманитарная катастрофа в условиях масштабных бомбардировок и вероятного применения химического оружия.