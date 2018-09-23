Соединенные Штаты осудили теракт в Иране

Соединенные Штаты выразили соболезнования народу Ирана в связи с нападением на зрителей и участников военного парада в городе Ахваз на юго-западе страны, жертвами которого в субботу стали 25 человек.

В заявлении представителя госдепартамента говорится, что США осуждают "любые террористические акты". Ответственность за случившееся в нем возлагается на "радикальный исламский терроризм".

Напряженные отношения между США и Ираном в последнее время еще более обострились после выхода Вашингтона из так называемой "ядерной сделки".

Иранские власти ранее обвинили в организации нападения некоторые страны Ближнего востока, не назвав их конкретно. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что теракт был спланирован "региональными государствами-марионетками США". Обычно представители иранских властей имеют в виду под этим обозначением Саудовскую Аравию и Израиль.

Кроме того, в МИД Ирана вечером в субботу были вызваны главы внешнеполитических миссий Дании, Нидерландов и Великобритании в Тегеране. Власти Ирана обвинили эти страны в том, что в них действуют ячейки радикальных группировок, выступающих против иранских властей.

Ответственность за нападение на зрителей и участников парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана взяли на себя сразу две террористические группировки – "Исламское государство" и "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза". Иранский государственный телеканал считает, что целью нападения должна была стать трибуна, где во время парада стояли местные чиновники. По некоторым сведениям, большинство погибших – члены иранской элитной боевой организации "Стражи исламской революции".