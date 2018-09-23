Bloomberg: Российские компании выводят активы с Запада

Российские бизнесмены в последние месяцы все чаще переводят свои активы из США и Европы на родину, а экспортеры минимизируют использование доллара в пользу других валют. Об этом сообщает Bloomberg. По его данным, такая тенденция наблюдается после ужесточения американских санкций в апреле.

По данным агентства, российские компании будут вынуждены самостоятельно справляться с кризисом в случае принятия новых санкционных мер со стороны США, поскольку у российского правительства может не оказаться полноценной программы помощи для них.

Алмазодобывающая компания "Алроса" продает продукцию в Азию за рубли, а крупное российское металлургическое предприятие перешло на евро и юань в своих экспортных расчетах, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что санкции США, парадоксальным образом, могут помочь Владимиру Путину исполнить его давнюю "мечту" о возвращении активов российских олигархов на родину.

В ближайшие месяцы Конгресс США может ввести масштабные санкции, которые, среди прочего, запретят сделки с российским госдолгом, а также фактически вынудят крупнейшие российские банки покинуть Америку. В ноябре из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль ожидается введение второго раунда американских санкций, которые могут свести к минимуму торговые отношения между Россией и США.

6 апреля министерство финансов США внесло в санкционный список нескольких крупных российских бизнесменов, в том числе Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, а также ряд принадлежащих им компаний. Накануне стало известно, что En+ Group и "РусАл" Олега Дерипаски получили очередную – на этот раз короткую – отсрочку от вступления санкций США в силу в полном объеме: к 12 ноября американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства этих компаний, а также прекратить бизнес с ними.

Неделей ранее Bloomberg сообщал, что алюминиевый гигант UC Rusal Олега Дерипаски готовится сократить производство из-за американских санкций. Отмечалось, что компания может уменьшить выпуск продукции уже в этом месяце. На днях стало известно, что расположенный в Армении завод "Арменал", который принадлежит компании "Русал", сокращает мощности и переводит сотрудников на частичную занятость из-за падения спроса на продукцию на фоне американских санкций. В августе остановил работу Надвоицкий алюминиевый завод – предприятие "Русала", которое поставляло алюминий в США. По подсчетам "Русала", при самом негативном сценарии производство может упасть на 50–70 процентов от бизнес-плана, принятого в текущем году.