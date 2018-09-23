В Хабаровском крае оба кандидата заявляют о нарушениях

Штабы обоих кандидатов в губернаторы Хабаровского края, второй тур выборов которого проходит в воскресенье 23 сентября, заявляют о нарушениях.

Во второй тур вышли действующий глава региона Вячеслав Шпорт от "Единой России" и депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР.

Штаб Фургала подал более 10 жалоб на ход голосования. Сам кандидат опубликовал видео с одного из избирательных участков, на котором председатель участковой избирательной комиссии препятствует видеосъемке и пытается вырвать телефон.

Штаб Шпорта, в свою очередь, обвиняет Фургала в незаконной агитации и подкупе избирателей.

На одном из участков в Хабаровске итоги голосования могут быть отменены - на нем произошел вброс 36 бюллетеней. В избиркоме заявили, что это провокация с целью дискредитировать выборы. Кто вбросил бюллетени и за какого из кандидатов - не уточняется.

Кроме Хабаровского края, второй тур проходит также во Владимирской области. Действующему губернатору Светлане Орловой противостоит также представитель ЛДПР Владимир Сипягин.

В Приморском крае итоги второго тура выборов 16 сентября были отменены и назначены новые выборы - после сообщений о массовых фальсификациях.