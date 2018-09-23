Лейбористы не исключают повторного референдума о Брекзите

Лейбористская партия Великобритании может поддержать проведение повторного референдума по вопросу выхода страны из ЕС. Лидер партии Джереми Корбин подтвердил, что эта идея будет обсуждаться на конференции партии, которая открывается в воскресенье в Ливерпуле.

Сам Корбин заявил, что выступает за досрочные выборы в Палату общин, а не за повторный референдум. По его мнению, лейбористское правительство, придя к власти, смогло бы договориться с ЕС о приемлемых условиях Брекзита.

Газета Sunday Times в воскресенье сообщила, что о досрочных парламентских выборах размышляет и премьер-министр Тереза Мэй, после того как лидеры Евросоюза на этой неделе фактически отвергли ее предложения на переговорах о Брекзите. Газета утверждает, что выборы могут пройти уже в ноябре. Британский министр по вопросам Брекзита Доминик Рааб, однако, заявил, что досрочные выборы не планируются.

Британская пресса сообщает о том, что позиции Мэй в кабинете министров после неудачных переговоров с ЕС пошатнулись. Премьер, однако, настаивает, что о провале говорить пока рано. Мэй намерена продолжать переговоры с Евросоюзом. Если же они не приведут к результату, Мэй готова к выходу Британии из ЕС без какого-либо соглашения с ним, так называемому "жесткому Брекзиту", против чего выступают лейбористы и другие оппозиционные силы. Референдум о выходе Британии из ЕС прошел в 2016 году. Согласно его итогам, страна должна покинуть Евросоюз в конце марта 2019 года. Условия этого выхода, однако, до сих пор не определены.