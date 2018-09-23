Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Лейбористы не исключают повторного референдума о Брекзите

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин

Смотреть комментарии

Лейбористская партия Великобритании может поддержать проведение повторного референдума по вопросу выхода страны из ЕС. Лидер партии Джереми Корбин подтвердил, что эта идея будет обсуждаться на конференции партии, которая открывается в воскресенье в Ливерпуле.

Сам Корбин заявил, что выступает за досрочные выборы в Палату общин, а не за повторный референдум. По его мнению, лейбористское правительство, придя к власти, смогло бы договориться с ЕС о приемлемых условиях Брекзита.

Газета Sunday Times в воскресенье сообщила, что о досрочных парламентских выборах размышляет и премьер-министр Тереза Мэй, после того как лидеры Евросоюза на этой неделе фактически отвергли ее предложения на переговорах о Брекзите. Газета утверждает, что выборы могут пройти уже в ноябре. Британский министр по вопросам Брекзита Доминик Рааб, однако, заявил, что досрочные выборы не планируются.

Британская пресса сообщает о том, что позиции Мэй в кабинете министров после неудачных переговоров с ЕС пошатнулись. Премьер, однако, настаивает, что о провале говорить пока рано. Мэй намерена продолжать переговоры с Евросоюзом. Если же они не приведут к результату, Мэй готова к выходу Британии из ЕС без какого-либо соглашения с ним, так называемому "жесткому Брекзиту", против чего выступают лейбористы и другие оппозиционные силы. Референдум о выходе Британии из ЕС прошел в 2016 году. Согласно его итогам, страна должна покинуть Евросоюз в конце марта 2019 года. Условия этого выхода, однако, до сих пор не определены.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG