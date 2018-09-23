Папа римский почтил память жертв нацизма и коммунизма в Литве

Папа римский Франциск в воскресенье почтил память литовцев, пострадавших и погибших от действий советских властей и германских нацистов, сообщает Associated Press. Понтифик уделил особое внимание евреям, которые стали жертвами Третьего рейха, а также сотрудничавших с ним литовцев.

Понтифик посетил Каунас — город, в котором в период с 1941 по 1944 годы была уничтожена почти вся еврейская община: из 37 тысяч литовских евреев выжили лишь 3 тысячи. Церемония с участием папы состоялась 23 сентября — в день, когда Литва традиционно вспоминает еврейских жертв нацизма и коммунизма.

В программе Франциска — посещение расположенного в Вильнюсе Музея оккупаций и борьбы за свободу, экспозиции которого посвящены эпохе сталинских и гитлеровских репрессий в Литве. Еще один пункт остановки папы римского — место, где 75 лет назад находилось вильнюсское еврейское гетто. Многие его жители были убиты либо отправлены в концлагеря.

Президент Литвы Даля Грибаускайте поблагодарила Папу римского за поддержку, которую оказал Ватикан антисоветскому сопротивлению. Она заявила Франциску, что Литве сейчас приходится жить "вблизи агрессии и лжи". Глава государства также отдала дань уважения тем, кто боролся за спасения евреев во время Холокоста.

Франциск совершает в эти дни рабочую поездку по Литве, Латвии и Эстонии в знак поддержки 100-летия их независимости, а также католического вероисповедания, которого придерживается большинство верующих Литвы и значительная часть религиозного населения Латвии и Эстонии. Правительства этих государств называют "оккупацией" 50-летний период, в течение которого они находились в составе СССР. Москва отвергает подобную формулировку.