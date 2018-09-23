США: Россия не доказала "полезность" в Сирии и Украине

Россия не смогла доказать свою "полезность" в вопросах Украины и Сирии, несмотря на попытки президента Дональда Трампа наладить отношения с Москвой. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу NBC.

"Президент пытался изменить двусторонние отношения, но мы не смогли добиться успеха, по крайней мере на данный момент", – признал госсекретарь.

Он подчеркнул, что, несмотря на совпадение интересов США и России в ряде вопросов, ценности этих двух стран остаются совершенно различными.

Заявление главы американской дипломатии прозвучало через несколько дней после того, как Госдепартамент добавил в санкционный список 33 российских физических и юридических лица, а также ввел санкции против Китая за покупку самолетов Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400.

В "черном списке" – целый ряд россиян, связанных, как утверждается, с российскими спецслужбами. Среди них – предполагаемые офицеры военной разведки и сотрудники "Агентства интернет-исследований", против которых спецпрокурор Роберт Мюллер ранее официально выдвинул обвинения во вмешательстве в выборы президента США. Меры коснулись также предприятия "Оборонлогистика" и авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре. В заявлении Госдепартамента говорится, что решение принято в связи с "вредоносной деятельностью" российских военных и спецслужб в различных странах мира.