В Москве за акцию у "Сибура" задержаны активисты "Другой России"

В Москве в воскресенье задержаны семь активистов незарегистрированной партии "Другая Россия". Как сообщает "ОВД-Инфо", они провели несогласованную акцию у здания штаб-квартиры нефтехимической компании "Сибур".

Активисты забросали здание дымовыми шашками и развернули баннер "Олигархов - раскулачить!"

Видео акции и задержания активистов опубликовано в телеграм-канале "Кремлевская прачка".

Ключевые акционеры "Сибура" - Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.

Также в Москве несколько сот человек приняли участие в марше левых сил "Антикапитализм". Сотрудники полиции не дали пронести на акцию флаги и плакаты - сообщают активисты.