Во Владимирской области крупных нарушений "пока нет"

Во Владимирской области во втором туре выборов губернатора Владимирской области к 18 часам проголосовала одна треть избирателей. Ранее сообщалось, что к 15 часам явка составила 27 процентов. Общая численность избирателей в регионе составляет 1 миллион 100 тысяч. В единый день голосования, 9 сентября, на это время в выборах приняли участие 23 процента избирателей, сообщил Интерфакс.

Во втором туре участвуют действующий губернатор Светлана Орлова от "Единой России" и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. По результатам первого тура Орлова набрала 36 процентов, а депутат законодательного собрания Сипягин – 31 процент голосов.

Нарушений, которые могли бы повлечь за собой отмену результатов как на отдельных участках, так и всего голосования во втором туре выборов губернатора Владимирской области, пока не зафиксировано, заявил Интерфаксу заместитель председателя регионального облизбиркома Сергей Канищев.