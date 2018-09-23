Хабаровским губернатором стал кандидат ЛДПР, разгромив единоросса

Кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал – член партии ЛДПР – выиграл второй тур выборов с отрывом в 40%. После обработки более 99% протоколов избирательных комиссий он получил без малого 70 процентов голосов избирателей. Временно исполняющий обязанности главы региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый "Единой Россией", набрал 27,91% голосов. Явка на выборы превысила 42%.

Экзит-поллы отдавали победу кандидату "Единой России", но ошиблись. По данным социологов, Вячеслав Шпорт набирал 57% голосов, а Сергей Фургал – 43%. Итоги опросов, проведенных на выходе с избирательных участков, были опубликованы сразу после окончания голосования. Об этом сообщила "Медуза".

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что результаты подсчета голосов на выборах губернатора Хабаровского края однозначны и не вызывают сомнений, сообщил ТАСС. Ассоциация по защите избирательных прав "Гражданский контроль" считает, что второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае прошел при высоком уровне организации голосования и более эффективном и оперативном общественном контроле по сравнению с Приморьем. Такова оценка сопредседателя ассоциации "Гражданский контроль", члена Совета по правам человека Александра Брода, информирует Интерфакс.