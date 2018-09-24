Кандидата в Верховный суд США вновь обвинили в домогательствах

В Соединенных Штатах выдвинуто новое обвинение в сексуальных домогательствах против кандидата на пост судьи Верховного суда Бретта Кавано.

53-летняя Дебора Рамирес, которая училась вместе с Кавано в Йельском университете, в интервью журналу New Yorker обвинила его в неподобающем поведении на одной из студенческих вечеринок 35 лет назад. Это уже второе обвинение в адрес Кавано за последние недели, когда Сенат рассматривает его кандидатуру. Ранее в домогательствах во время учебы в старших классах школы его обвинила Кристин Форд, ныне профессор из Калифорнии.

Ожидается, что в четверг Кавано и Форд выступят на слушаниях в Сенате, где каждый из них представит свою версию событий. При этом демократы в Сенате утверждают, что этого недостаточно, и требуют, чтобы оба обвинения расследовало ФБР.

Бретт Кавано категорически отрицает как обвинения со стороны Форд, так и новые утверждения Рамирес. Он заявляет, что намерен защитить свое доброе имя. Белый дом также отрицает обвинения, называя их попыткой демократов сорвать назначение судьи, известного своими консервативными взглядами.

Кандидатуру Кавано внес президент Дональд Трамп после отставки судьи Энтони Кеннеди. Демократы опасаются, что, если Кавано станет судьей Верховного суда, баланс сил в суде изменится в пользу консерваторов.