Камеру в СИЗО обвиняемого по делу "Сети" не признали "пыточной"

Суд в Ленинградской области отклонил иск обвиняемого по делу сообщества "Сеть" Юлия Бояршинова на пыточные условия содержания в следственном изоляторе №6 в поселке Горелово. Об этом пишет "Коммерсантъ".

В феврале 2018 года, через месяц после задержания, Бояршинова перевели из СИЗО "Кресты-2" в переполненный изолятор в поселке Горелово. Он считает, что это стало результатом его отказа от дачи показаний сотрудникам ФСБ.

В суде адвокат Бояршинова Ольга Кривонос заявила, что её подзащитного поместили в "критически перенаселенный барак" на 116 спальных мест, где содержались 150 заключенных. При этом в одном помещении с Бояршиновым находились обвиняемые в убийствах, разбое и грабеже - по закону, подследственные по "террористическим" статьям должны находиться отдельно. Обвиняемый рассказывал, что первое время ему пришлось спать на полу, а потом — втроем на одной кровати, после чего он заразился чесоткой.

Однако судья посчитал требования Бояршинова обеспечить ему нормальные условия содержания и безопасность "необоснованными".

Иск рассматривался в отсутствии Бояришинова, которого, как и остальных обвиняемых по делу, этапировали на следственные действия в Пензу.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.