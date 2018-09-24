Гонконг: запрещена партия, выступавшая за отделение от Китая

Власти Гонконга запретили Национальную партию, выступающую за отделение от Китая, пишет в понедельник The Guardian. Министр по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли заявил, что эта организация якобы представляет угрозу для национальной безопасности.

Национальная партия появилась на волне протестов 2014 года против планов Китая установить контроль за местными выборами в Гонконге. Теперь за участие в этой партии нарушителям будут грозить штрафы или тюрьма сроком до года, а за повторное нарушение — лишение свободы до двух лет.

Лидер партии Энди Чан решил не комментировать ситуацию до официального решения о запрете его организации. Ранее в беседе с Reuters он говорил, что никогда не остановится "в своих стремлениях к свободе, правам человека, равенству и достоинству". В августе он призывал ввести санкции против Китая из-за "эрозии автономии и свободы".

По данным газеты, это первый случай запрета партии с 1997 года, когда Великобритания передала Гонконг Китаю. Гонконг вошел в КНР она условиях широкой автономии. Ему позволено иметь собственное законодательство, электоральную систему, свободу слова и право на объединения.