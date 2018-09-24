Эрдоган: Турция не даст уничтожить сирийскую умеренную оппозицию

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявляет, что Турция против любых попыток объявить сирийскую умеренную оппозицию "террористами" и уничтожить ее, а также против ее отстранения от процесса политического урегулирования в Сирии.

Об этом Эрдоган написал в статье, опубликованной в понедельник в российской газете "Коммерсантъ". В ней он рассказал о подходе Турции к разрешению кризиса в сирийской провинции Идлиб.

Как пишет президент Турции, у его страны с Россией "есть различия во мнениях и подходе" к событиям в Сирии, однако стремление к сотрудничеству важнее. Эрдоган считает достигнутое лидерами Турции и России соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе между территориями, контролируемыми правительственными сирийскими войсками и вооруженной оппозицией, важным соглашением о предотвращении гуманитарного кризиса.

Как отмечает Эрдоган, по этому соглашению "оппозиция будет продолжать оставаться на занимаемых территориях", а "радикальные группы" должны будут покинуть регион.

Представители сирийской умеренной оппозиции ранее заявили, что признают соглашение и будут сотрудничать с Турцией, опасаясь срыва договоренностей со стороны России. Глава МИД России Сергей Лавров называл соглашение с Турцией об Идлибе "временным", а власти в Дамаске утверждают, что рано или поздно должны взять под свой контроль всю территорию страны.