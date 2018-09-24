Посольство в осаде. Во Франции требуют освободить Олега Сенцова

В небольшом сквере у здания посольства Российской Федерации в Париже обычно прогуливаются пары с маленькими детьми и студенты из расположенного по соседству университета Париж-Дофин. Но в последние десять дней этот сквер стал предметом пристального внимания французской прессы и сотрудников службы безопасности российского диппредставительства.

Причиной ажиотажа стало появление в парке известных французских кинематографистов. 14 сентября с разрешения парижской мэрии они установили в сквере палатку и объявили о начале "цепной голодовки" на неограниченный срок. Цель их – добиться от Москвы освобождения Олега Сенцова и еще 62 украинских политзаключенных.

Кристоф Ружжиа и Лоран Канте не надеялись, что одно лишь их присутствие под окнами советской громады посольства России сможет долго поддерживать общественный интерес к этой инициативе, ведь митинги у этого здания – дело не редкое. Поэтому они решили привлечь сюда видных общественных и политических деятелей, готовых принять участие в этой необычной манифестации.

Первым звеном этой символической цепи голодающих десять дней назад стала Кристиан Тобира, бывшая министр юстиции Франции. Следом за ней участие в посуточной голодовке поочередно приняли посол Франции по правам человека Франсуа Крокет, режиссер, сценарист, актер Эммануэль Финкель, журналист, кинорежиссер-документалист Рафаэль Глюксманн, глава французского отделения "Международной амнистии" Сесиль Кудриу, писательница и драматург Мари Деплешен, французский кинорежиссер и сценарист румынского происхождения Раду Михайляну, кинорежиссер Элис Диоп. Вице-спикер Сената Франции Давид Ассулин голодал в поддержку Олега Сенцова в воскресенье, 23 сентября, а в понедельник организаторы ожидают следующую участницу голодовки, известную французско-швейцарскую актрису Ирен Жакоб.

За это время мы испробовали все доступные нам методы протеста

По словам Кристофа Ружжиа, в четверг, 20 сентября, из Барселоны о дневной голодовке на расстоянии сообщил Джонатан Литтелл, всемирно известный французско-американский писатель, лауреат Гонкуровской премии 2006 года. В пятницу, 21 сентября, свою поддержку акции за свободу Сенцова выразила находившаяся с визитом в Париже Ирина Геращенко, первый заместитель председателя Верховной рады Украины. А в субботу, 22 сентября, в сквере у посольства собралось немало народу: на большом экране под открытым небом состоялся показ фильма Олега Сенцова "Гамер".

Французские кинематографисты мобилизовали усилия в поддержку Олега Сенцова четыре года назад, как только стало известно об исчезновении их украинского коллеги, рассказал Кристоф Ружжиа в интервью Радио Свобода. "За это время мы испробовали все доступные нам методы протеста", – говорит французский режиссер:

Свои подписи поставили видные кинематографисты со всего мира, например Дэвид Кроненберг, Майкл Манн, Жан-Люк Годар

– Мы писали Путину, мы публиковали петиции, подписи под которыми поставили тысячи человек, мы мобилизовали представителей киноиндустрии разных стран Европы и представителей французской дипломатии. Посредством европейских ассоциаций кинематографистов давление оказывалось и на правительства других европейских государств. С 14 мая, когда Олег Сенцов объявил голодовку, мы не переставали задаваться вопросом: что еще мы можем сделать? Мы написали несколько статей, первая из которых была опубликована в издании "Либерасьон". Свои подписи под ней поставили видные кинематографисты со всего мира, например Дэвид Кроненберг, Майкл Манн, Жан-Люк Годар.

Еще три текста мы обнародовали в период чемпионата мира по футболу. Последнее наше обращение было приурочено к ста дням голодовки Сенцова. Когда я работал над текстом этого обращения, я получил предложение от британского отделения правозащитной организации Reprieve, в свое время активно боровшейся за закрытие тюрьмы в Гуантанамо. Они обратились к всемирно известному американскому рэперу, который, несмотря на сопряженные с этим физические мучения, согласился продемонстрировать на себе результат насильственного приема пищи, который практиковали в отношении заключенных Гуантанамо. Видеозапись этой пытки была опубликована, и представители организации обратились к ряду видных политических и общественных деятелей с просьбой принять участие в суточной голодовке в поддержку закрытия тюрьмы в Гуантанамо.

Мы не сразу решились на подобный шаг. К сотому дню голодовки Сенцова мы опубликовали петицию в газете "Ле Монд" и стали снова размышлять, как еще привлечь внимание к делу Олега. Что мы еще не сделали за прошедшие четыре года и что можем сделать, чтобы помочь Олегу продержаться как можно дольше.

Эта известность пока не способна обеспечить ему защиту. И мы решили, что ждать больше нельзя

С каждым днем он становится все более известен во всем мире, приближаясь по значению к крупнейшим диссидентам ХХ века. На следующей неделе ему будет присвоен титул почетного гражданина Парижа, его номинируют на премию Сахарова, а возможно, и на Нобелевскую премию. Но эта известность пока не способна обеспечить ему защиту. И мы решили, что ждать больше нельзя, необходимо действовать немедленно и попытаться сделать так, чтобы наша акция поддержки продлилась до освобождения Олега и других украинских заложников, – рассказывает Кристоф Ружжиа.

53-летний французский кинематографист лично не знаком со своим украинским коллегой, но за годы борьбы за освобождение Сенцова у Ружжиа сложилось впечатление, что они породнились:

– До того, как я узнал о Сенцове, я занимался делом иранского кинорежиссера, которая получила семь лет тюрьмы примерно по тем же причинам, что и Сенцов. На различных кинофестивалях я немало слышал о его фильме "Гамер", но я даже не знал его имени. Теперь же у меня такое впечатление, что он мне как брат. Уверен, когда мы увидимся, нам будет о чем говорить, – говорит он.

Кристоф Ружжиа считает дело Сенцова в первую очередь проблемой правосудия, и именно поэтому он и его коллеги первой обратились к Кристиан Тобира, занимавшей пост министра юстиции в правительстве Франсуа Олланда и получившей всемирную известность в свете ряда инициированных ею законов:

– Нам было важно, чтобы первым участником цепной голодовки стал человек, известный благодаря своим идеалам: поддержке демократии, свободы, справедливости, мира. Как только мы получили согласие Кристиан Тобира, мы запросили все необходимые разрешения на проведение неограниченной по времени манифестации у российского посольства, – говорит Кристоф Ружжиа.

Впрочем, по его словам, до настоящего момента от представителей диппредставительства по существу не было никакой реакции на проходящую под их окнами голодовку:

На сегодняшний день никакого прямого контакта с российской стороной у нас не было

– Они остаются за стенами посольства. Они лишь приоткрыли немного шторы на одном из окон, видимо, чтобы наблюдать за нами или снимать происходящее. Вечером первого дня к нам подоспели сотрудники полиции, осматривавшие окрестности посольства. Они спросили, не видели ли мы странных людей, кучкующихся у здания. Как мы поняли, под "странными людьми" сотрудники посольства, вызвавшие полицию, подразумевали нас. По словам полицейских, звонившие говорили о подозрительном движении в районе посольства. Мы объяснили им, о чем идет речь, и они передали эту информацию представителям дипмиссии. Мы расположились в общественном парке, находящемся в ведомстве мэрии Парижа, поэтому никаких проблем нет. На сегодняшний день никакого прямого контакта с российской стороной у нас не было.

Не было прямого контакта у организаторов парижской голодовки и с представителями французских властей, рассказывает Кристоф Ружжиа:

– Со стороны Елисейского дворца не последовало никакой реакции. Зато нас полностью поддерживает столичная мэрия. Без этой поддержки эта акция была бы невозможна, слишком много бюрократических препон со стороны префектуры в плане безопасности. Так что единственный, кто нам помог, – это муниципалитет Парижа. Благодаря этой помощи префектура не чинила нам препятствий. Полиция наблюдала за происходящим только в первый день, когда здесь находилась Кристиан Тобира, в силу ее широкой известности и той ненависти, которую демонстрируют в ее отношении представители праворадикальных политических кругов.

Идея в том, чтобы как можно больше усилить давление на президента Эммануэля Макрона, а через него – на Германию, на Европу, на США – на мировые демократии. Передать им наш посыл: стоп, хватит! Скажете вы, наконец, стоп или и дальше позволите Путину запугивать весь мир?

В нашем списке участников уже более пятидесяти известных имен

Мы не скандируем, стоя с плакатами типа "Путин – убийца". Наше движение политическое, и цель его – оказать давление на правительства демократических стран, чтобы они в свою очередь оказали давление на Путина в вопросе освобождения этих заключенных. На фоне подъема праворадикальных настроений в Венгрии, Италии и других европейских странах подобная акция позволяет привлечь внимание в целом к проблеме кризиса демократических ценностей в свободном мире, – считает собеседник Радио Свобода.

Главная его надежда – продержаться в сквере у посольства как можно дольше, каждый день находя все новых знаменитых людей, готовых принять участие в голодовке за освобождение Сенцова. "В нашем списке участников уже более пятидесяти известных имен, каждый из этих людей согласился провести у российского посольства дневную голодовку", – отмечает французский режиссер.

В числе подержавших инициативу Кристофа Ружжиа – не только его коллеги по цеху и представители политических кругов, но и руководители правозащитных организаций. В голодовке приняла участие глава французского отделения "Международной амнистии" Сесиль Кудриу:

Гражданское общество во Франции тоже мобилизовано и будет продолжать давление на собственное правительство, а через таковое – на Путина

– Идея в том, чтобы каждое утро сюда прибывал новый участник голодовки, и через сутки его сменял следующий. Таким образом, в сквере у российского посольства обеспечивается постоянное присутствие людей, пусть и в достаточно скромных масштабах – несколько фотографий, плакатов, чтобы наглядно продемонстрировать, почему мы здесь. А задачи у бастующих две: во-первых, показать Олегу Сенцову, что он не одинок, что мы с ним, и в этом вопросе есть уже своего рода международная солидарность и мобилизация общественного мнения во Франции. И во-вторых, поскольку акция символически проходит у российского посольства, ее цель – продемонстрировать, что и во Франции оказывается давление на президента Эммануэля Макрона, чтобы он, в свою очередь, оказал давление на Россию.

Ведь президент неоднократно говорил о том, что он ведет диалог с господином Путиным, и с нашей стороны это способ продемонстрировать, что гражданское общество во Франции тоже мобилизовано и будет продолжать давление на собственное правительство, а через таковое – на Путина. Вот такой замкнутый круг давления, цель которого – не допустить забвения Сенцова, его истории, причин, по которым он голодает. Ведь это касается свободы слова, свободы в целом, и это касается всех и каждого.

В беседе с Радио Свобода Сесиль Кудриу напоминает, что голодовку Сенцов начал не по личным мотивам, а чтобы привлечь общественное внимание к проблеме украинских политических заключенных в России:

Он объявил неограниченную по времени голодовку, а наша акция – это своего рода символическое эхо его голодовки

– Последнее оружие, оставшееся в его распоряжении, – это его собственное тело. И он ведет войну с российской пропагандой в ущерб собственному здоровью вот уже более 130 дней. И, как ни прискорбно об этом говорить, он делает это, потеряв надежду на свое собственное выживание в этой войне. Он уверен, что Путина не волнует его судьба и возможная смерть. Он рискует своей жизнью ради более высокой цели – ради свободы слова, свободы собрания, фундаментальной свободы и права на справедливость. Он объявил неограниченную по времени голодовку, а наша акция – это своего рода символическое эхо его голодовки, – говорит она.

В сквере у российского посольства в Париже в ближайшие дни побывает немало звезд французского кино, но также писателей, философов, представителей неправительственных организаций и политических деятелей. Все они, по словам собеседницы Радио Свобода, неравнодушны к тому, что происходит сегодня в России, в том числе к судьбе Олега Сенцова:

– У нас – у представителей гражданского общества – есть ощущение, что мы упустили возможность оказать давление в вопросе освобождения Сенцова и других политзаключенных во время проведения в России чемпионата мира по футболу. Мы должны продолжать эти усилия. И, как ни горько об этом говорить, мы будем продолжать их и после смерти Сенцова, если таковым будет исход его борьбы, – отмечает Сесиль Кудриу.