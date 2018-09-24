Адвокат просит СК проверить информацию об отравлении Верзилова

Адвокат Дмитрий Динзе подал в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве заявление с просьбой проверить информацию о возможном отравлении издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова. Об этом сообщает юрист и правозащитник Павел Чиков, который публикует копию заявления.

Динзе, ссылаясь на публикацию "Медиазоны", в которой подробно описаны несколько дней Верзилова перед тем, как 11 сентября состояние его здоровья резко ухудшилось, просит проверить, не было ли в отношении Верзилова совершено покушение на убийство в связи с выполнением потерпевшим общественного долга. Адвокат также просит проверить действия сотрудников ФСБ и полиции.

В заявлении Динзе указывает, что обстоятельства случившегося на то, что Верзилов в период с 9 до 12 сентября мог быть отравлен в связи с расследованием убийства журналистов в Центральноафриканской республике, которое он вел, или же по другим причинам, в том числе по инициативе сотрудников правоохранительных органов.

О том, что Верзилов мог быть отравлен, заявили его соратники. Врачи берлинской клиники, куда был перевезен Верзилов из Москвы, подтвердили, что отравление является главной версией случившегося с активистом. При этом данные о выводах российских врачей, лечивших Верзилова, разнятся - по одним сообщениям, они подтвердили версию отравления, по другим - не обнаружили в организме отравляющих веществ. Верзилов несколько дней пробыл без сознания, сейчас его здоровье улучшилось, он продолжает лечение.