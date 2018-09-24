Еврокомиссия подает в суд на Польшу из-за ее судебной реформы

Еврокомиссия обратилась в Суд Европейского союза с иском против Польши, обвинив ее в покушении на независимость правосудия. Ранее польское правительство внесло законодательные изменения в деятельность национального Верховного суда. Брюссель попросит европейский суд ввести временные меры против Варшавы до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по этому спору.

Комиссия пришла к выводу, что консультации с польским правительством по этому вопросу оказались безрезультатными. Отмечается, что у польского правительства есть месяц для того, чтобы дать официальный ответ по этой ситуации.

По новым правилам, которые начали действовать с конца 2017 года, польский Верховный суд был переподчинен минюсту, а глава министерства получил право назначать председателей апелляционных и окружных судов самостоятельно, не совещаясь с представителями правосудия.

В Польше заявляют, что такие изменения в законе о Верховном суде предусмотрены для борьбы с коррупцией и "капитального ремонта" органа, который, по мнению правительства, все еще сохраняет пережитки эпохи правления коммунистов. В Еврокомиссии считают, что такие действия нарушают баланс полномочий и угрожают верховенству права.

Ранее в Польше прошли акции протеста из-за судебной реформы. Ее противники видят в новом законодательстве угрозу демократии и свободным выборам, поскольку именно Верховный суд решает вопрос о легитимности электорального процесса.