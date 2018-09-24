Компания Volvo свернула производство в Иране из-за санкций США

Шведский автопроизводитель Volvo прекращает сборку грузовиков в Иране из-за новых американских санкций против этой страны. Об этом сообщает Reuter со ссылкой на заявление пресс-секретаря компании Фредрика Иварссона. По его словам, из-за проблем с иранской банковской системой, страдающей от ограничительных мер Вашингтона, Volvo не может получить денежные платежи из Исламской Республики.

До восстановления санкционного режима Volvo заявляла о стремлении Ирана стать для этой компании главным экспортным центром в отношении рынков Персидского залива и Северной Африки. За предыдущий финансовый год партнер Volvo — фирма Saipa Diesel — собрала в Иране более 3,5 тысяч машин. Начиная с мая, когда Дональд Трамп объявил о выходе из "ядерной сделки" с Тегераном, партнер Volvo не собрал ни одного грузовика.

Ранее сообщалось о том, что из-за американских санкций готовы свернуть свои производства такие компании, как шведская Volkswagen (позже она отрицала это предположение), французская PSA Group и, вероятно, немецкая Daimler, которая завила, что сейчас изучает возможность продолжать бизнес в Иране.

В мае Дональд Трамп объявил о выходе из многостороннего ядерного соглашения с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против него. Американские и израильские власти уверены, что заключенный во время президентства Барака Обамы договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз поддержал договор с Ираном и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения односторонних санкций США. Такой же позиции придерживаются Россия с Китаем.