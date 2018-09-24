ЕС упрощает механизм введения санкций за химатаки из-за Скрипалей

Послы 28 стран Евросоюза решили утвердить новый механизм введения санкций за применение химического оружия. Как пояснили французские и британские чиновники, такое решение связано с предполагаемым неоднократным применением химического оружия такими странами, как Россия и Сирия. Об этом сообщает Reuters.

Новый режим, проект которого будет согласован без обсуждения уже 26 сентября, позволит Брюсселю быстрее вводить санкции против любого лица вне зависимости от гражданства. Их активы на территории ЕС будут заморожены, а взъезд в страны союза – запрещен. Ныне действующий порядок предполагает, что "черные списки" лиц, причастных к химическим атакам, составляются по национальному признаку. Из-за этого ряд стран ЕС не спешат вводить меры против некоторых лиц, чтобы не испортить отношения со странами-партнерами, особенно с Россией, пояснили источники агентства.

По словам дипломатов, в дополнение к новому механизму может быть введен порядок наказания за нарушение прав человека по аналогии со "списком Магнитского".

Пока неясно, предложит ли Лондон внести в новый санкционный список Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых Британией в применении на английской территории боевого отравляющего вещества "Новичок", поясняет агентство.

В августе США ввели против Москвы первый раунд санкций по закону от 1991 года, который предполагает введение мер в отношении стран, использующих химическое оружие. Вашингтон и многие западные страны поддержали выводы Лондона о том, что именно российская разведка отравила Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. В ноябре ожидается второй раунд санкций против России, поскольку она отказалась гарантировать неприменение химоружия и допустить международных наблюдателей в свои лаборатории.