Фонд Сороса оспорит в ЕСПЧ антимигрантские законы Венгрии

Фонд "Открытое Общество" миллиардера Джорджа Сороса заявил о намерении оспорить в Европейском суде по правам человека венгерские законы, которые запрещают помогать просителям убежища под страхом уголовного преследования. Об этом сообщает Reuters.

Правительство Венгрии уже объявило, что в любом случае не отменит законы вне зависимости от решения суда. Будапешт настаивает, что введенные им правила призваны защитить христианскую культуру Европы от мигрантов-мусульман.

В Фонде "Открытое общество" заявили, что принятые в июне законы, получившие наименование "Стоп Сорос", "нарушают гарантии свободы выражения мнений и объединений, которые закреплены в Европейской конвенции о правах человека". Президент Фонда Патрик Гаспар сказал, что "эти законы направлены на запугивание независимых ячеек гражданского общества". По его мнению, следующим шагом может стать "подавление любого инакомыслия".

Конфликт между Будапештом и Соросом достиг апогея после того, как венгерское правительство обвинило его в попытке наладить массовую миграцию в Европу с Ближнего Востока и других стран. Фонд "Открытое общество" отрицает эти претензии. В мае Фонд закрыл офис в Будапеште после более чем 30 лет работы и переместился в Берлин.

Европейский союз и агентство по беженцам ООН осудили новые венгерские антимигрантские законы. Это обстоятельство стало одной из причин, по которым ранее в этом месяце Европарламент проголосовал за введение санкций против Венгрии. Ее руководство было обвинено в нарушении европейских стандартов в сфере демократии и гражданских прав.