Навального снова арестовали - на 20 суток. Ему грозит уголовное дело

Симоновский суд Москвы приговорил главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к 20 суткам ареста по статье "действие или бездействие при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу". Навальный признан организатором несанкционированной акции протеста против пенсионной реформы, которая прошла 9 сентября в Москве – несмотря на то, что в это самое время он находился под арестом в спецприемнике.

Во время акции, по версии обвинения, протестующие поцарапали "лакокрасочное покрытие полицейского автомобиля".

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что в общей сложности это уже 10-й административный арест Навального. Без учета нынешнего срока, он провел в спецприемнике 172 дня.

В начале судебного заседания глава ФБК попросил дать ему два дня на ознакомление с материалами дела, в котором оказалось 150 страниц. Он также заявил, что в заседании, если его не перенесут, не смогут принять участие его адвокаты - Навального привезли в суд сразу после выхода из спецприемника и он не успел оповестить о новом судебном разбирательстве своих юристов.

Судья Елена Армяшина отказала в обоих ходатайствах, дав на ознакомление с делом лишь двадцать минут. Кроме того, она отказала Навальному в вызове всех свидетелей – в том числе, сотрудников полиции, которые составляли на него протокол.

После этого глава ФБК ходатайствовал об отводе судьи. "Невозможно таким образом вести судебный процесс, - заявил он. - Вы не допустили меня к защите, вы дали мне 20 минут на ознакомление. Вы сами отлично понимаете, что делаете. Вы совершенно нагло фабрикуете административное дело, которое является шагом к фабрикации уголовного дела".

Судья Армяшина отказала Навальному и в этом ходатайстве. Уйдя на приговор, она провела в своем кабинете почти три часа. По свидетельствам очевидцев, за это время в кабинете неоднократно раздавались телефонные звонки.

Перед оглашением приговора Навальный попросил передать ему в спецприемник книги Ирвина Уэлша, поскольку он не может больше "читать женскую прозу", а также ответил на вопрос журналистов будет ли он реагировать на видеобращение главы Росгвардии Виктора Золотова, в котором тот пообещал сделать из оппозиционера "сочную отбивную". "Я не успел посмотреть, я же месяц был без связи, - пояснил Навальный. – И теперь, видимо, придется отложить. Как только посмотрю – отреагирую, конечно".

Алексея Навального задержали в понедельник утром сразу после того, как он отбыл 30 суток административного ареста по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга. Это обвинение относилось к "Забастовке избирателей" - всероссийской акции протеста против нечестных выборов, прошедшей 28 января.

После задержания оппозиционера отвезли в ОВД "Даниловский", где оформили на него новый административный протокол – уже за акцию 9 сентября, а потом доставили в суд. По словам соратника Навального Леонида Волкова, статья "действие или бездействие при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу" является "экзотической" и на его памяти "не применялась никогда". Он считает, что это "явный заход на фабрикацию уголовного дела".

Такого же мнения придерживается глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его словам, Навального не случайно привлекли сейчас к ответственности именно по этой административной статье – она идеально подходит для заведения уголовного дела за "неоднократное нарушение правил организации либо проведения митинга".

Чиков напомнил, что по постановлению Конституционного суда России уголовная ответственность за митинги возможна при наличии двух условий: трех административных арестах за полгода и вреда, причиненного здоровью или имуществу. Два ареста за полгода у Навального уже есть – он получал по 30 суток за организацию митингов 15 мая и 27 августа. Статья, по которой он был осужден в понедельник, как раз содержит недостающий элемент для уголовного преследования - причинение вреда.

До этого единственным осужденным по статье уголовного кодекса "неоднократное нарушение правил организации либо проведения митинга" был оппозиционный активист Ильдар Дадин. В 2015 году его приговорили к 3 годам лишения свободы. В то время дело по этой статье можно было возбудить и без наличия вреда имуществу.