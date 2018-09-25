Арестованный в Норвегии россиянин работает в Совете Федерации

Стала известна личность гражданина России, арестованного на прошлой неделе в Норвегии по обвинению в незаконном сборе данных. Это Михаил Бочкарев - сотрудник аппарата Совета Федерации.

Как сообщают источники РБК, Бочкарев является IT-специалистом и, в частности, отвечает за работу сайта верхней палаты российского парламента. Утверждается, что Бочкарев ранее не раз был в Норвегии. На этот раз он приехал в эту страну в командировку - для участия в конференции по компьютерной безопасности, которая проходила в здании норвежского парламента. Как пишет норвежская пресса, поведение россиянина показалось спецслужбам подозрительным, и он 21 сентября был задержан в аэропорту Осло. Он отправлен под арест на две недели.

Как сообщил норвежской прессе адвокат Бочкарева, россиянина обвиняют в сборе данных через беспроводные сети. Утверждается, что он мог получить доступ к информационной системе норвежского парламента и получить доступ к конфиденциальным документам. Сам он отрицает обвинения.

В МИД России накануне был вызван посол Норвегии в Москве. Ему заявили решительный протест, назвав обвинение против Бочкарева "фальшивым".