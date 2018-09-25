Городская дума Екатеринбурга назначила нового мэра

Городская дума Екатеринбурга на первом заседании во вторник утвердила кандидатуру заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского на должность главы города. Об этом сообщает "Интерфакс".

Присутствовавший на заседании губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал решение депутатов "командным" и пообещал поддерживать новое руководство города.

Всего на пост мэра претендовали 19 кандидатов. Конкурсная комиссия в начале сентября рекомендовала к назначению троих — заместителя председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктора Маслакова, заместителя губернатора Александра Высокинского и юриста Надежду Абакумову.

В апреле депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга. Вскоре после этого мэр Евгений Ройзман подал в отставку. Свое решение он объяснил нежеланием принимать участие во внесении изменений в городской устав.