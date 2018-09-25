"Росбалт": ФСБ ищет виновников утечки данных Петрова и Боширова

Федеральная служба безопасности России начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания обвиняет в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в городе Солсбери.

Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник, спецслужбы ищут сотрудников МВД, которые, как утверждается, продали журналистам или другим лицам анкеты Петрова и Боширова на получение загранпаспортов, а также данные самих загранпаспортов предполагаемых агентов российской военной разведки.

Ранее издания "Фонтанка", The Insider, "Проект" и расследовательская группа Bellingcat опубликовала сканы документов Петрова и Боширова, а также данные об их поездках за границу. Пометки в этих документах, совпадения в номерах паспортов и другие данные, по мнению журналистов, подтверждают версию о том, что Петров и Боширов - сотрудники управления Генштаба Минобороны, ранее известного как ГРУ. Кроме того, утверждается, что по номерам загранпаспортов Петрова и Боширова можно вычислить и других агентов российской военной разведки. Источники своей информации издания не раскрыли.

Люди, назвавшиеся Петровым и Бошировым, дали единственное интервью телеканалу RT. В нем они заявили, что являются бизнесменами и ездили в Солсбери как туристы. С тех пор они не выходили на связь со СМИ, их местонахождение неизвестно.