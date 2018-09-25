ЕСПЧ принял жалобу Поклонской по делу о госизмене на Украине

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу депутата Государственной думы России, бывшего прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской на нарушение права на справедливое судебное разбирательство на Украине. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Максим Могильницкий, представляющий интересы депутата.

По словам адвоката, в жалобе говорится, что украинские прокуроры не признают полномочия защиты, не дают адвокатам знакомиться с материалами дела, а также приводятся другие нарушения, допущенные украинским судом в ходе принятия решения о заочном следствии в отношении Натальи Поклонской. Защита усматривает в этом деле явные признаки политических мотивов, подчеркнул адвокат.

Наталья Поклонская была прокурором на Украине. После ввода российских войск в Крым и прихода к власти в автономной республике пророссийского правительства она в марте 2014 года была назначена "прокурором автономной республики Крым", после аннексии полуострова сохранила свою должность, а затем избралась в Госдуму.

В сентябре 2016 года после выборов в Госдуму в аннексированном Россией Крыму украинская прокуратура возбудила уголовные дела против депутатов, которые прошли по списку "Единой России",— Натальи Поклонской, Руслана Бальбека и Михаила Шеремета. Их всех подозревают в государственной измене. По этой статье предусматривается лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.