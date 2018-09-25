Президент США Трамп сегодня выступит на сессии Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке сегодня открывается сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ней участвуют главы государств и правительств более 120 стран. Одним из самых ожидаемых моментов первого дня сессии станет выступление президента США Дональда Трампа.

Ожидается, что главными темами его выступления станут Северная Корея и Иран. В прошлом году Трамп с трибуны ООН назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "маленьким ракетчиком", который ведет самоубийственную политику. За прошедший год, однако, в вопросе ракетно-ядерной программы КНДР произошли существенные изменения: Ким Чен Ын на встрече с Трампом в Сингапуре летом публично пообещал отказаться от ядерного оружия, Пхеньян наложил мораторий на испытания и заявил о готовности демонтировать полигоны. Напротив, отношения США с Ираном еще более обострились. Вашингтон принял решение выйти из так называемой "ядерной сделки" с Тегераном и вернуть санкции против Ирана.

Как заявила представитель США в ООН Никки Хейли, Трамп также будет говорить о роли США в мире, о защите суверенитета и об отношениях с союзниками. Пока неясно, зайдет ли речь об отношениях с Россией.

26 сентября президент США будет председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном нераспространению оружия массового поражения. Как ожидается, Трамп будет говорить о химическом оружии и вновь предупредит президента Сирии Башара Асада о последствиях в случае его применения. Ранее сообщалось, что президент США коснется и "дела Скрипалей" – ранее Вашингтон ввел против России санкции в связи с использованием отравляющего вещества "Новичок" на британской территории.

Россию на сессии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Ожидается его встреча с госсекретарем США Майком Помпео.