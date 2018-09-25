Создатели Instagram заявили об уходе из компании

Соучредители Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из собственной компании. Это произошло после того, как появилась информация об ухудшении их отношений с главой Facebook Марком Цукербергом. Об этом сообщает The Guardian.

Facebook купил сервис Instagram в 2012 году за 1 миллиард долларов. С тех пор Систром и Кригер оставались на постах главного исполнительного директора и ведущего технического специалиста.

Гендиректор Систром поблагодарил Facebook за сотрудничество и пояснил, что теперь он и его коллега займутся новыми творческими проектами. В свою очередь Цукерберг сказал, что "многому у них научился" за последние шесть лет.

Instagram был разработан Систромом и Кригером в 2010 году как бесплатное приложение обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети.

Несколько месяцев назад свой пост покинул Ян Кум – соучредитель приложения WhatsApp, купленного компанией Facebook в 2014 году.