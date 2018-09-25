В Швеции вынесли вотум недоверия правительству

Парламент Швеции во вторник вынес вотум недоверия правительству социал-демократа Стефана Левена. По итогам выборов 9 сентября ни один из политических блоков не получил большинства в парламенте. За недоверие кабинету голосовали депутаты от правоцентристского блока, а также представители правой националистической партии "Шведские демократы".

Левен заявил, что попытается составить новое правительство. Это, однако, возможно будет сделать только при поддержке правоцентристов, которые отказывают премьеру в доверии.

Спикер парламента может поручить сформировать правительство и лидеру правоцентристской Умеренной партии Ульфу Кристерссону. Правоцентристы, однако, тоже не могут сформировать кабинет без – по крайней мере "тихой" – поддержки "Шведских демократов". Многие, однако, считают опору на партию, выступающую под антимигрантскими лозунгами, неприемлемой.

Если кабинет не удастся составить в течение трех месяцев, Швецию ожидают досрочные выборы.