В новую книгу Игоря Померанцева вошли тексты, звучавшие в эфире "Свободы"

В украинском издательстве "Meridian Czernowitz" опубликована книга Игоря Померанцева - поэта, прозаика, эссеиста, многолетнего сотрудника Радио Свобода.

Сборник озаглавлен "Вы меня слышите?". В нем опубликованы радиоэссе, радиопьесы и отрывки из блога Игоря Померанцева, написанные в течение последних четырех десятилетий. Многие из этих текстов звучали в эфире Радио Свобода или публиковались на сайте нашей радиостанции - в программах и рубриках "Поверх барьеров", "Померанцев Переулок", "Красное сухое", "Мои любимые пластинки" и других. В книге опубликованы также переводы Игоря Померанцева и его интервью, в том числе с Иосифом Бродским и Лоренсом Даррелом.

Игорь Померанцев работает в Русской службе Радио Свобода более 30 лет. Он - автор радиопьес "Любовь на коротких волнах", "Любимцы господина Фабра" ("Свобода"), "Вы меня слышите?", многих сборников прозы, поэзии и эссе, в том числе книг о радио "News", "Радио "С", "Служебная лирика". Оформила книгу харьковский художник Лидия Стародубцева.