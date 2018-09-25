Трамп утверждает, что отклонил запрос о встрече с президентом Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом он написал в своем твиттере. Глава Белого дома допустил возможность такой встречи в будущем и назвал иранского лидера "прекрасным человеком".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News выступал за проведение американо-иранского саммита, однако 25 сентября в аппарате духовного лидера аятоллы Али Хаменеи заявили, что иранское руководство никогда не станет встречаться с представителями администрации Трампа. Тегеран во вторник отверг слова Трампа, заявив, что Роухани не просил его о встрече.

Во вторник представители иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) назвали американского лидера "агрессивным авантюристом", обвинив его в ведении экономической войны против Тегерана. Речь идет о восстановлении американских санкций после выхода Вашингтона из многосторонней "ядерной сделки". Такое заявление иранские СМИ распространили за несколько часов до начала заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где выступят американский и иранский лидеры, передает Reuters.

Сегодня стало известно, что министр обороны США Джеймс Маттис назвал "смехотворными" заявления Ирана о причастности США к теракту на юго-западе страны. Напомнив о соболезнованиях, которые высказала администрация Трампа Тегерану, глава Пентагона призвал иранское руководство "думать, прежде чем говорить". Комментируя угрозы Ирана о возмездии в адрес Вашингтона, Мэттис выразил надежду на преобладание "здравого смысла" в иранских кругах.

22 сентября в городе Ахваз четверо злоумышленников открыли огонь по военному параду. Ответственность за инцидент, в ходе которого погибли не менее 25 человек, взяли на себя две группировки — антиправительственное "Национальное сопротивление Ахваза" и террористическая организация "Исламское государство", запрещенная в России и ряде стран. Иранские лидеры обвинили в причастности к организации этой атаки США и Израиль, пообещав им "сокрушительный" ответ. Помпео назвал "трагическим" это происшествие и призвал иранцев искать виновников внутри страны.