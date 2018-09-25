Вблизи Португалии найдено затонувшее 400 лет назад судно

Вблизи Португалии обнаружено затонувшее 400 лет назад торговое судно, передает Би-би-си. По словам главы археологической экспедиции Жорже Фрейре, речь идет об "открытии десятилетия". Корабль обнаружен на глубине 12 метров у побережья недалеко от Лиссабона — рядом с городом Кашкайш.

По данным историков, судно возвращалось из Индии и потерпело крушение в конце XVI либо в начале XVII столетия. Отмечается, что оно удивительно хорошо сохранилось. Рядом с его обломками найдены керамические сосуды, китайский фарфор, бронзовые пушки с португальским гербом, а также ракушки каури, которые в те времена служили валютой для региона Индийского океана.

Устье реки Тежу, где было найдено судно, известно тем, что там затонуло немало кораблей. Об этом рассказал министр культуры Португалии Луиш Мендеш. Мэр города Карлуш Каррейраш считает, что сенсационная находка укрепит "местную идентичность".