Дональд Трамп в ООН: "Мы строим стену, укрепляя свои границы"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступает с важной речью на сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

"Сегодня я расскажу о чрезвычайном прогрессе, которого добилась моя администрация. Ни одна другая администрация не добивалась такого прогресса". Фондовый рынок на подъеме, безработица падает. Мы повысили безопасность на наших границах, начали строить стену на границе. Скоро наша военная промышленность станет мощнее, чем когда-либо прежде, подчеркнул Трамп.

Трамп заявил, что США, уважая интересы других стран, рассчитывают на такое же уважение интересов США.

Вашингтон работает с Северной Корее, чтобы преодолеть угрозу конфликта. Интересам обеих стран отвечает денуклиаризация Северной и Южной Кореи. Трамп поблагодарил северокорейского лидера за сотрудничество, но отметил, что санкции будут продолжать действовать до тех пор, пока не будет достигнута полная денуклиаризация.

Остановившись на "трагедии в Сирии", Трамп заверил, что США "отреагируют" в случае, если режим Асада применит химическое оружие.

Президент США выступил с осуждающими словами в адрес Ирана, настаивая на ядерном разоружении этого государства. Он подверг критике международое соглашение с Ираном, отметив, что именно после заключения этого соглашения Иран значительно увеличил свой военный бюджет.

Трамп говорил о многообразии стран, народов и культур. Суверенные независимые нации - это единственная среда, в которой процветает демократия. Поэтому мы должны прежде всего отстаивать независимость государств.

Патриотизм, процветание и городость должны процветать в мире. Мир и свободу мы предпочитаем доминированию и поражению, – сказал, завершая свою речь Дональд Трамп.

Открывая 73-ю сессию Генассамблеи, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что главная опасность в современном мире - это "дефицит доверия" между странами, а также веры людей в институты и в основанный на четких правилах миропорядок. Гутерриш констатировал, что мир становится все более "хаотичным".

25 сентября, выступят еще около 30 глав государств, в том числе и президент Ирана Хассан Роухани.

В среду Дональд Трамп будет председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном нераспространению оружия массового поражения. Речь пойдет, как ожидается, о ядерной программе Ирана и о химическом оружии в Сирии.