Советник Трампа: США оставят войска в Сирии для борьбы с Ираном

США сохранят военное присутствие в Сирии до тех пор, пока Иран не выведет из этой страны свои войска. Об этом заявил накануне советник по национальной безопасности США Джон Болтон во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, передает Defense News.

В настоящее время в Сирии находятся более 2 тысяч американских военнослужащих, основной задачей которых является борьба с террористической организацией "Исламское государство", которая запрещена в России и ряде других стран. В то же время Болтон и госсекретарь Майк Помпео ранее называли Тегеран более серьезной стратегической угрозой, нежели ИГИЛ.

В понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о том, что Иран сеет нестабильность во всех районах Ближнего Востока, однако подтвердил, что официальная цель американских военных в Сирии – разгром ИГИЛ. По словам главы Пентагона, в конечном итоге миссия Вашингтона – добиться в регионе мира посредством переговоров в Женеве, проходящих под эгидой ООН.

В ходе своего выступления Болтон также указал, что передача сирийским войскам зенитного комплекса С-300 стала бы "существенной эскалацией" со стороны России. Советник Трампа выразил надежду, что Москва все-таки откажется от такого шага. Кремль принял такое решение в ответ на катастрофу Ил-20: самолет был сбит сирийскими средствами ПВО при попытке атаковать израильские самолеты, однако Россия все же обвинила в инциденте Израиль. По мнению российских военных, израильские пилоты якобы прикрывались российским самолетом. Израиль сообщил, что представил доказательства, опровергающие это утверждение Москвы.

Около полугода назад президент Дональд Трамп заявлял о намерении вывести войска из Сирии, однако в начале сентября в Госдепартаменте сообщили о намерении неопределенно долго сохранять американские силы в Сирии для противодействия Тегерану.