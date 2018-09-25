Генерал США: вывод войск из Южной Кореи связан с большим риском

США пошли бы на "большой тактический риск", если бы решили вывести из Южной Кореи свои войска. Такое заявление во вторник сделал генерал Роберт Абрамс – кандидат на пост командующего американскими силами в Республике Корея, передает Reuters. В настоящее время более 28 тысяч американских военнослужащих размещены на Корейском полуострове, являясь средством сдерживания для КНДР.

Что касается стратегических последствий этого шага, то они, по мнению Абрамса, должны пройти серьезные обсуждения, в ходе которых Пентагон рассмотрит различные варианты действий в этом регионе.

Ранее Северная Корея, выдвигая условия для ядерного и ракетного разоружения, потребовала от Америки отозвать войска из Южной Кореи.

Заявление Абрамса прозвучало на фоне выступления Дональда Трампа на Генассамблее ООН, где он отметил, что Вашингтон работает с КНДР над тем, чтобы преодолеть угрозу конфликта. Трамп поблагодарил северокорейского лидера Ким Чен Ына за сотрудничество, но отметил, что санкции будут продолжать действовать до тех пор, пока не будет достигнута полная денуклеаризация.

Трамп выражал желание прекратить военные учения на Корейском полуострове в условиях потепления с Пхеньяном, который, по словам главы Белого дома, идет на уступки и постепенно сворачивает свою ядерную и баллистическую программы.