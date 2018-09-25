В Челябинске жилые районы утонули в кучах мусора

В Челябинске, где за последние недели скопились сотни тонн мусора на улицах и даже детских площадках, объявлен режим чрезвычайной ситуации. По распоряжению губернатора Челябинской области в город прибыли мусороуборочные машины из соседних городов.

Работы ведутся круглосуточно. Однако, в жилых районах вывоз мусора затруднён ночью из-за припаркованных во дворах автомобилей. В это время техника работает в посёлках и кварталах частного сектора. Как сообщается сайте городской администрации, в городе ведется замена мусорных контейнеров на современные, более вместимые.

Прокуратура Челябинской области направила в следственные органы требование возбудить уголовные дела в отношении руководителей местных компаний, "допустивших мусорный коллапс в Челябинске".

Выводы прокуратуры сделаны по итогам проверки многочисленных жалоб населения, сообщает "Интерфакс". Главе города Челябинска Евгению Тефтелеву 24 сентября прокуратура объявила предостережение о недопустимости нарушения закона.