В Нью-Йорке умер писатель и журналист Евгений Муслин

Сегодня стало известно, что 12 сентября в Нью-Йорке скончался писатель и журналист Евгений Салимович Муслин. Ему было 88 лет.

Муслин родился в Харькове в 1930 году, окончил авиационный институт, заведовал отделом в московском журнале «Изобретатель и рационализатор». Автор более 300 научно-популярных статей, очерков и эссе на технические темы. В соавторстве с Борисом Зубковым писал повести и рассказы в научно-фантастическом жанре. Они были собраны в их книге «Самозванец Стамп» 1968 года.

В 1974 году Евгений Муслин эмигрировал, поселился в Нью-Йорке и стал научным обозревателем Радио Свобода. Он вел программы «Наука и техника наших дней» и «По следам Эскулапа» – о достижениях современной медицины. В ближайшие дни Радио Свобода посвятит памяти нашего коллеги и ветерана специальную передачу.