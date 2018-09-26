СМИ: бизнесу предложили заплатить за самую дорогую дорогу в России

Российские власти предложили бизнесу оплатить строительство самой дорогой автотрассы в стране — дороги Джубга - Сочи. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на список инвестиционных проектов для частных предпринимателей.

Подлинность документа газете подтвердил чиновник и представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Стоимость проекта Министерство транспорта оценило в рекордную для отрасли сумму -1,6 триллиона рублей. В рамках проекта предлагается вместо серпантина построить новую четырехполосную скоростную трассу, по которой можно будет добраться от Джубгы до Сочи всего за час. Предполагаемая длина новой трассы — 120 километров. Проезд по ней будет бесплатным.

Ранее Минтранс отказался от проекта, объяснив это техническими сложностями. "Если к работе подключать частных инвесторов, технические нюансы становятся второстепенными", — сказал один из участников совещаний в правительстве. Обсуждается даже план строительства дороги до Крыма - от Керчи через Новороссийск, Джубгу и Сочи к границе с Абхазией.

По словам собеседника "Ведомостей", интерес к проекту проявляли структуры Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга. Однако представитель Ротенберга заявил, что не осведомлен об этих планах. Рейльян от комментариев газете отказался.