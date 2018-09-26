СМИ: в Ингушетии из-за возможных протестов отключают интернет

В Ингушетии из-за возможных акций против передачи земель Чечне отключили интернет и перекрыли въезд в город Магас, сообщает "Дождь" со ссылкой на председателя местного отделения "Яблока" Руслана Муцольгова. Другой собеседник телеканала рассказал, что интернет отключили в Назрани и Магасе, а в других частях республики он работает плохо.

По данным "Кавказского узла", в Магас после призывов к митингу вошла колонна Росгвардии. В управлении МВД заявляют, что в республике проводятся мероприятия, направленные на охрану общественной безопасности, а местных жителей предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях.

В начале сентября глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании комиссии, которая займется уточнением границы республики с Ингушетией. Кадыров заявил, что лично будет контролировать ее работу.

До это активисты в Ингушетии сообщили, что в Сунженском районе республики под охраной чеченской полиции строится дорога, а в селе Аршты пытаются установить пост дорожной полиции МВД Чечни.

Движение "Опора Ингушетии" полагает, что это последствия принятого в 2012 году парламентом Чечни закона о включении в состав республики ингушских сел. Он до сих пор не отменен, несмотря на обещания чеченских властей, заявляют активисты.