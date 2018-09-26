Во Франции уроженца Чечни заподозрили в подготовке теракта

Французская полиция задержала 18-летнего уроженца Чечни по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает радиостанция France Bleu в среду. Мужчина, имя которого не называется, был задержан 18 сентября в Страсбурге.

Подозреваемый в свое оправдание заявил, что лишь из любопытства интересовался в интернете террористической организацией "Исламское государство", запрещенной в России и ряде других стран.

Ранее его брат был задержан по делу о терроризме из-за связей с Хамзатом Азимовым, который в мае напал с ножом на прохожих и был застрелен стражами порядка. Тогда же, как сообщалось, был задержан некий Адбул Хаким Анаев за связи с террористами.

В мае французские СМИ подсчитали, что 13 терактов во Франции совершили известные властям люди.