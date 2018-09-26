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СК не завел дело на полицейских, по ошибке разгромивших частный дом

Пострадавшая Ирина Волженина

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Следственный комитет по Алтайскому краю отказался возбуждать уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полицейских, которые по ошибке штурмовали частный дом.

В постановлении СК говорится, что сотрудники отряда спецназначения полиции не совершили никаких нарушений и действовали в пределах своих полномочий.

Ранним утром 10 августа в Барнауле несколько вооруженных полицейских, в черной одежде и в масках, разбили окно в доме, в котором проживают три женщины: 35-летняя владелица дома Инга Волженина, ее мать, инвалид второй группы, и ее же четырехлетняя дочь. Расценив нападение, как грабеж, Волженина попыталась остановить штурмующих. В ходе завязавшейся потасовки ей серьезно повредили руку.

Травмы, полученные Волжениной, при штурме ее дома
Травмы, полученные Волжениной, при штурме ее дома

Полицейские проводили штурм дома в рамках расследования уголовного дела о краже. Один из подозреваемых, по данным следствия, был прописан по адресу, где проживает семья Инги Волжениной. По ее же словам, этот человек, совершенно ей не знакомый, никогда не был прописан в ее доме.

Позже выяснилось, что ни Волженина, ни ее родные, не имеют никакого отношения к уголовному делу, однако никто из полицейских не понес наказание за нанесенный семье ущерб. По словам Волжениной, люди в масках, помимо физического и материального вреда, причиненного ей, сильно испугали ее маленькую дочь.

Итоге проверки Следственного комитета пострадавшую не удовлетворили, в связи с чем она намерена "добиваться справедливости до конца".

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