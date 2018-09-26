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США передадут Украине военные катера для береговой охраны

Корабли военно-морского флота Украины в Азовском море

США передадут Украине два катера береговой охраны. Церемония передачи запланирована на 27 сентября в Балтиморе. Как ожидается, в ней примет участие президент Украины Петр Порошенко и вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер.

Речь идет о катерах Drummond и Cushing. Они были построены 30 лет назад и способны выполнять боевые задания в сложных морских условиях, в том числе во время сильного шторма.

Соединенные Штаты передают Украине судна на фоне обострения ситуации в Азовском море. Там, как утверждает Киев, Россия незаконно задерживает иностранные корабли, которые направляются в украинские порты.

До конца этого года Украина намерена создать военную базу в Азовском море. Туда уже прибыли несколько военных кораблей. Кроме этого, Киев направил в регион спецподразделения погранслужбы.

США ранее призывали Россию прекратить задержания в Азовском море. Российская сторона в ответ обвинила Украину в "пиратстве".

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