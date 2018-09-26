Экзарх назвал "необратимым" путь украинской церкви к автокефалии

Путь украинской церкви к получению автокефалии "необратим", заявил архиепископ Памфилийский Даниил, которого Константинополь назначил экзархом в Киеве. Об этом он написал в фейсбуке.

Он подчеркнул, что "миллионы украинцев имеют каноническое право на свою поместную церковь". По его словам, она сможет свободно говорить на родном языке, будет соблюдать исконные местные традиции и чтить верующих, которые стали жертвами преследований со стороны политических и религиозных "режимов" прошлого.

В начале сентября сентября Константинопольский патриархат отправил в Киев двух экзархов — своих официальных представителей — "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине".

Экзархи — архиепископ Даниил Памфилийский и епископ Иларион Эдмонтонский — в середине месяца объявили, что вопрос об автокефалии, то есть полной самостоятельности украинской церкви, является "уже решенным".

На Украине сейчас действуют несколько православных религиозных организаций, крупнейшие из которых - Украинская православная церковь (Московского патриархата), Украинская православная церковь (Киевского патриархата), Украинская автокефальная православная церковь. Президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада ранее обратились к Константинопольскому патриарху с просьбой содействовать созданию единой автокефальной украинской православной церкви. Против такого шага резко выступает Русская православная церковь, которая пригрозила разорвать связи с Константинополем и уже сейчас перестала упоминать Вселенского Патриарха на богослужениях.