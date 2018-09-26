В Госдуме депутат от КПРФ "случайно" проголосовал за Жореса Алферова

В Госдуме во время голосования по проекту пенсионной реформы депутат от КПРФ Сергей Казанков якобы случайно проголосовал за своего коллегу, нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова, которого на заседании не было.

Это стало известно благодаря тому, что голосование было открытым.

Казанков объяснил зарегистрированный голос Алферова тем, что случайно задел чужую кнопку. "Я ставил бутылку с водой и попал на кнопку своего товарища, – заявил он на пленарном заседании. – Для стенограммы: Алферов не голосовал. Я неудачно поставил бутылку".

По стечению обстоятельств, кнопка на аппарате для голосования оказалась с надписью "за", а не "против" или "воздержался".

В среду депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о повышении возраста выхода на пенсию – с 60 до 65 лет у мужчин и с 55 до 60 лет у женщин.

Реформа вызвала акции протеста по всей стране, по последним социологическим исследованиям, ее не поддерживают более 75 процентов жителей России.

Тем не менее, за законопроект проголосовали 326 из 386 народных избранников.