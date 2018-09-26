Россия и Гватемала договорились не размещать оружие в космосе первыми

Главы Министерств иностранных дел России и Гватемалы, Сергей Лавров и Сандра Эрика Ховель Поланко, подписали заявление о неразмещении оружия в космосе первыми.

Как сообщается на странице российского МИД в Фейсбуке, встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась "на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке". На ней стороны "обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки дня".

Лавров заявил, что подписанный документ "подтверждает нацеленность обеих стран на их поступательное развитие".

В 2015-м году Гватемала направила в Роскосмос просьбу о принятии гражданина своей страны на обучение в российский центр подготовки космонавтов. Министр иностранных дел Карлос Моралес выражал надежду, что "первый гватемальский космонавт сможет выйти в космос благодаря российской программе". Сергей Лавров тогда ответил, что "Россия готова помочь Гватемале с космическим дебютом".

На сегодняшний день этот дебют пока не состоялся.