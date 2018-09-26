Трамп заявил о желании снова встретиться с Путиным

Дональд Трамп заявил о том, что с нетерпением ожидает новой встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал CBS. Об этом он сказал на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, не уточнив сроков нового саммита.

В то же время глава Белого дома уклонился от ответа на вопрос о том, как он относится к поставкам из России в Сирию зенитных комплексов С-300, сообщает Times of Israel. Как следует из заявлений Москвы, эти средства ПВО направлены в первую очередь против Израиля, который является главным союзником администрации Трампа на Ближнем Востоке. По данным израильской газеты, американский лидер лишь заявил, что при необходимости обсудит с Путиным эту проблему.

В то же время во время выступления в ООН Трамп заявил Израилю о решительной поддержке его действий, поскольку, по словам главы Белого дома, у израильтян "нет иного выбора, кроме как быть агрессивными". Американский лидер также поблагодарил Россию, Иран и Сирию за то, что они по его "срочному запросу" отказались от наступления на сирийскую провинцию Идлиб. При этом он напомнил, что после ноября США существенно усилят санкции против Тегерана.

В понедельник советник по национальной безопасности США Джон Болтон во время выступления на Генассамблее ООН предупредил, что передача сирийским войскам зенитного комплекса С-300 стала бы "существенной эскалацией" со стороны России. Он выразил надежду, что Москва откажется от этих поставок.

Кремль принял такое решение в ответ на катастрофу Ил-20: самолет был сбит сирийскими средствами ПВО при попытке атаковать израильские самолеты, однако Россия все же обвинила в инциденте Израиль. По мнению российских военных, израильские пилоты якобы прикрывались российским самолетом. Израиль сообщил, что представил доказательства, опровергающие это утверждение Москвы.

Первая официальная встреча между Трампом и Путиным состоялась в Хельсинки 16 июля. Тогда американские СМИ, эксперты, ряд бывших чиновников и конгрессменов от обеих партий высказали разочарование слабым, по их мнению, поведением Трампа по отношению к Путину, которого американские спецслужбы считают организатором вмешательства в американские выборы. Трамп отверг критику и позже поручил Белому дому готовить для него новую встречу с Путиным. Изначально ожидалось, что она состоится осенью, однако позже была перенесена на 2019 год.